Финал Кубка в феврале, налог на легионеров и повышение доходов. Как голландцы изменят российский футбол

Глава HyperCube Питер Ньювенхейс — о глобальных реформах в нашем футболе.

Реформа российского футбола — главная тема этой недели. РФС обратился к голландцам из компании HyperCube, которые имеют большой опыт в оптимизации форматов различных турниров вплоть до Лиги чемпионов. Итоги проделанной работы представил глава компании Питер Ньювенхейс.

Для начала он обозначил проблему: падение российского футбола продолжается, есть риск лишиться единственной прямой путевки в Лигу чемпионов. Нужно что-то менять. В кратчайшие сроки была проделана впечатляющая по объему работа: более ста видеоконференций, порядка 5 тысяч анкет субъектов футбола самого разного уровня.

Голландцы все проанализировали, предложили несколько новых форматов для чемпионата России, а Ньювенхейс наиболее подходящим назвал «Юпитер-16». Это тот, в котором на втором этапе команды делятся на группы шесть и десять клубов и мы получаем бесконечные зарубы между нашими топами. Да и в принципе количество матчей для каждой команды возрастет до 34. По словам Ньювенхейса, этого хотят сами клубы — 30 матчей в чемпионате им мало.

Голландская наука обещает, что при такой системе на 15 процентов вырастет посещаемость (это в среднем 2 тысячи зрителей на матч и более миллиона на весь сезон). Есть еще одна интересная мера: голландцы обещают увеличение зрелищности на 20 процентов. Звучит заманчиво, но как измерить зрелищность — не очень понятно.

Далее — о материальном. Новая система обещает увеличение доходов для топ-клубов — на треть, для середняков — на четверть.

Один из ключевых пунктов — гибридная сезонная система. В РПЛ будут играть по «осень — весна», низы вернутся на «весна — осень», а состыковать все призвана ФНЛ. Система там действительно сложная, в двух словах ее не объяснить. Подразумевается деление на два эшелона, за счет чего будет обеспечено «напряжение в середине таблицы».

Ньювенхейс также провозгласил, что при формировании состава предпочтение должно отдаваться молодым доморощенным игрокам, а не легионерам. Клубы, которые воспитывают молодых футболистов, должны получать какую-то награду, в том числе финансовую. Если клуб выпускает на поле легионеров, должен платить деньги в централизованный фонд. Другими словами, налог на роскошь.

Представив свое видение, Ньвенхейс в течение двух часов отвечал на вопросы журналистов. Вот ключевые моменты пресс-конференции.

Деньги, государство, топ-клубы

— Учитывалось ли вами, что в России клубы в основном государственные, а не частные? Может ли система из-за этого не сработать?

— Мы прекрасно представляем себе российскую систему и понимаем, что финансируются клубы таким образом. Но все клубы учитывают расходы и доходы, стремятся к окупаемости. Мы считаем, что система кнута и пряника будет полезна. Можно передавать деньги вторым командам.

— Как вы объясняете неприятие клубами РПЛ вашей системы?

— Для них не очень интересно потерять 25 процентов шансов сыграть с топовыми клубами. Может, им не очень нравится, поэтому им нужно получить компенсацию. Это солидарность. Мы пытаемся повысить доходы. Если у нас вырастет количество денег за счет трансляций, то они должны раздаваться пропорционально между этими клубами — это их компенсация.

— Болельщики из условных «Крыльев» могут не увидеть топ-клубы. Как к этому моменту отнестись?

— Посмотрим на систему. Если вы в разных корзинах, то 75 процентов, что вы сыграете. Если вы в одной корзине, то вы сыграете со всеми. Тут не нужно опасаться, что у вас не будет сбалансированного состава соперников. Тем более у вас впереди еще вторая часть чемпионата.

— Как вы смотрите на снижение количества команд в РПЛ?

— Со временем футбол будет улучшаться. Представьте Нижний Новгород — если такой большой город не будет участвовать, то это упущение денег. Также у вас большая страна и много профессиональных клубов. Нужно дать возможность всем клубам развиваться.

— Нижегородский клуб четыре раза банкротился и менял название.

— Я опираюсь на экономические показатели. Там и стадион хороший. При нормальных условиях там должен быть нормальный футбол. А банкротство везде бывает. Возьмите шотландский «Рейнджерс», у них были серьезные проблемы. Они могут быть везде. Это ужасно, но это бывает. Если говорить о коррупции, то она бывает везде. Это как допинг в легкой атлетике, всегда так или иначе присутствует. Также в таком формате договорняки устраивать будет сложнее, чем сейчас в ФНЛ. Матчей, в которых ничего не решается, станет намного меньше, что в этом помешает.

— Готов ли «Матч ТВ» платить больше за формат «Юпитер»?

— Они сказали, что им очень нравится переход на систему «Юпитер». В сентябре состоится тендер, будут ли платить больше — это зависит от канала.

— Вы сказали, что придется выбирать, что приоритетнее: деньги или спортивная составляющая. В России чего больше хотят?

— Эти две вещи взаимосвязаны. Если посмотреть на то, что есть сейчас, то мы пришли к выводу: в России своим футболистам платят слишком много. Почему так происходит? Клубы тратят много, но отдача низкая. Учитывая те зарплаты, которые вы платите, вы не получаете достойного футбола.

Календарь, система, жеребьевка

— Вы сказали об увеличении количества матчей до 34. Откуда взять дополнительные даты для этих матчей?

— К примеру, можно сдвинуть на февраль решающие матчи Кубка России, а финал провести в Санкт-Петербурге. Стадион позволяет это организовать. Мы обсуждали эту тему с «Зенитом», но в клубе пока ничего не говорили об этом. Пока окончательного решения по финалу нет.

— Никакого ручного регулирования при жеребьевке команд не будет?

— Если вы хотите, чтобы все было честно, то не надо вмешиваться в работу компьютера. Можно заложить в алгоритм установку, что если клубы не сыграли в одном сезоне, то они сыграют в другом. Мы посоветовали это сделать.

— В России к такой системе жеребьевки относятся подозрительно. Что с этим делать?

— Можно подключить нотариусов, которые будут следить за ходом жеребьевки.

— За сколько дней до матча болельщики узнают о его дате при швейцарской системе?

— Жеребьевка проводится сразу на весь календарь. После первого этапа тут же проводится жеребьевка второго.

— Деление «6 на 10» будет осуществляться по итогам сезона-2021/22 или по итогам десятилетия?

— Это второй этап чемпионата, это никак не связано с предыдущими годами. Он определяется по итогам первого этапа. Если говорить про распределение по корзинам, то тут окончательного решения еще нет. Можно взять результаты сезона-2021/22, но если будет принято решение взять результаты последних 10 лет, то мы готовы. Нам нужно решение, которое устроит всех.

— Если бы голосование проходило завтра, то какой исход был бы от клубов РПЛ?