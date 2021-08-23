Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на предложение отказаться от лимита на легионеров в Тинькофф чемпионате России.

«Полностью поддерживаю! Я очень долго этого ждала. Это шаг вперед и свободная конкуренция. И в ней надо выиграть, чтобы занять свое место на поле, поэтому данный шаг поможет нашему футболу двигаться вперед», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Один из пунктов — отмена лимита на легионеров. Ограничение действует с 2005 года.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.