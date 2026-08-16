Источник: игрок «Локомотива» Батраков согласовал 4-летний контракт с «Галатасараем»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков согласовал 4-летний контракт с «Галатасараем», сообщает Fotomac.

По данным источника, 21-летний футболист будет зарабатывать в турецком клубе 3,5 миллиона евро в год. Эта сумма может увеличиться за счет бонусных выплат. «Локомотив» получит за своего игрока 25 миллионов евро.

Ранее «СЭ» сообщал, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов одобрил трансфер Батракова. Генеральный директор клуба Борис Ротенберг выступает против продажи лидера команды.

Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.