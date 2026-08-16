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Сегодня, 09:42

Источник: игрок «Локомотива» Батраков согласовал 4-летний контракт с «Галатасараем»

Сергей Филин

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков согласовал 4-летний контракт с «Галатасараем», сообщает Fotomac.

По данным источника, 21-летний футболист будет зарабатывать в турецком клубе 3,5 миллиона евро в год. Эта сумма может увеличиться за счет бонусных выплат. «Локомотив» получит за своего игрока 25 миллионов евро.

Ранее «СЭ» сообщал, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов одобрил трансфер Батракова. Генеральный директор клуба Борис Ротенберг выступает против продажи лидера команды.

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Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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Алексей Батраков
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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