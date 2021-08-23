Романцев поддержал инициативу РФС по отмене лимита на легинеров

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал «СЭ» инициативу РФС по отмене лимита на легионеров.

— Это давняя и больная тема, которая сама собой переросла в одну из серьезных проблем российского футбола, — сказал Романцев. — Ясно, что сейчас он находится в кризисе — провалы во всех евротурнирах, невыразительная игра сборной на Евро-2020. Очевидно, нужны какие-то перемены. И то, что РФС решился на такой шаг, вселяет надежду на начало перемен, которые мы все ждем. Хорошо это или плохо — покажет только время, извините за банальность. Но я считаю, что такое решение заставит многих российских футболистов быть более требовательными к себе, и они поймут, что теперь для попадания в состав нужна игра на пределе, такая же работа на тренировках и максимальная отдача. Одного паспорта для того, чтобы выходить на поле, будет недостаточно. Говорю об этом, несмотря на то, что всегда выступал против засилья легионеров в российском футболе. Но против того, чтобы в нем появлялись те, для кого наша страна будет местом, где можно быстро заработать и уехать. Такие легионеры, как Малком, Влашич, Жиго, Крыховяк не только украшают игру, но и являются примером для тех молодых ребят, которые хотят выйти на их уровень.

Президент РФС Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров. С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.