«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» сыграют в матче 4-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в воскресенье, 16 августа. Игра пройдет на «Солидарность Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

16 августа, 17:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Матч можно будет посмотреть на платном телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Старт эфира — в 16.55 мск.

Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом игры «Крылья Советов» — «Динамо» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

В этом сезоне РПЛ «Крылья Советов» набрали два очка и занимают 14-е место в турнирной таблице. «Динамо» одержало две победы при одном поражении и с шестью очками идут на 5-й строчке.

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