Вячеслав Фетисов высказался о возможной отмене лимита на легионеров

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение отказаться от лимита на легионеров в чемпионате России.

«Есть вопросы, которые нужно понять: мы сейчас хотим выиграть Кубок УЕФА или же сборная должна достойно выглядеть на крупных турнирах? Если задача выиграть Кубок УЕФА, то все понятно. Но и для сборной, наверное, это правильно. У нас будут равные возможности для всех клубов, и есть путь для развития футбола. Яуже говорил, что в хоккее нам не нужен лимит. Но у нас в хоккее другая ситуация, чем в футболе. Мы имеем звезд, которые играют в НХЛ. Футбол — другая история... И нужно понимать: мы копируем что-то, либо у нас есть четкий план по развитию. Лимитировать что-то — это не совсем правильно. Два примера: хоккей и футбол. В хоккее у нас есть мегазвезды, а в футболе, к сожалению, нет», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Один из пунктов — отмена лимита на легионеров. Ограничение действует с 2005 года.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.