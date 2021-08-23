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Дюков сообщил, что РФС предложил отказаться от лимита на легионеров

12:15
Александр Дюков. Фото Михаил Шапаев.
Александр Дюков. Фото Михаил Шапаев.
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Президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров.

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе. В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», — сказал Дюков в эфире телеканала Россия-24.

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Одним из пунктов был — отмена лимита на легионеров. Ограничение действует с 2005 года.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.

Дополнительная информация:

https://www.vesti.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита