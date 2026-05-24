Дюков: «Футбол политизирован сильнее всех из-за своей популярности»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал введение нового лимита в РПЛ.

«Решение принято. Лимит будет реализован. Больше денег в детский футбол? Наши клубы инвестируют огромные деньги в академии. Клубы вложили очень много в последние годы. Работа продолжается», — сказал Дюков.

Дюков также поделился мнением о возвращении российских сборных и клубов на международную арену.

«Футбол политизирован сильнее всех из-за своей популярности. Надеюсь в этом году будут приняты новые решения», — добавил Дюков.

24 апреля министр спорта Михаил Дегтярев утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ. Начиная с сезона-2026/27 клубы смогут включать в заявку максимум 12 иностранных футболистов, из которых только 7 получат право одновременно находиться на поле.

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