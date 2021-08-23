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Губерниев: «Лимит созрел для его отмены! Наш футбол находится в болоте, из которого нужно выходить»

12:47
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение отказаться от лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ.

Матч РПЛ.Отмена лимита и ограничение зарплат. Новая порция реформ от РФС на бумаге выглядит великолепно

«Я приветствую все шаги РФС, потому что наш футбол находится в болоте, из которого нужно выходить, — сказал Губерниев «СЭ». — С лимитом надо что-то делать, потому что нужно увеличивать конкуренцию внутри страны. Еще хотелось бы отметить, что нам стоит перейти на систему «весна-осень», ибо в футбол нужно играть в России, когда трава вырастет. Вернуться к тому, что было раньше. Богатые клубы не будут подпускать молодых игроков к команде? Если молодой игрок в состоянии бороться, то его можно отдать в аренду. Это в любом случае подстегнет конкуренцию в России. А игроки, которые получают по три — пять миллионов в год и ни черта не делают, — вы считаете, это нормально? Надо думать, что и как делать дальше. Реформа должна быть — это совершенно точно. Если мы смотрим на аналоги в других крупнейших чемпионатах и видим, что у них нет лимита, значит, нам надо что-то делать. Лимит созрел для отмены — это точно».

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Один из пунктов — отмена лимита на легионеров. Ограничение действует с 2005 года.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита