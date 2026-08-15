«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 4-го тура чемпионата России.

Игра пройдет в Краснодаре на «Ozon Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Кевин Пина, Батчи, Кристиан, Черников, Кривцов, Воробьев.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Ндонг, Адамов, Садулаев, Исмаэл Силва, Жулио Ромао, Самородов, Максути.