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Депутат Милонов: «Лимит мешает тем, кто занимается шоу-бизнесом под видом спорта. Я бы запретил легионеров»

13:08
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Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на предложение Россйского футбольного союза (РФС) отказаться от лимита на легионеров в премьер-лиге.

Матч РПЛ.Отмена лимита и ограничение зарплат. Новая порция реформ от РФС на бумаге выглядит великолепно

«Лимит мешает тем, кто занимается шоу-бизнесом под видом спорта. Они и выступают за то, чтобы отменить. Но, чем меньше легионеров, тем меньше шансов для российских спортсменов. Я против того, чтобы спорт превращался в шоу-бизнес и в какую-то фабрику звезд. Я бы вообще запретил легионеров.

Пускай РФС выдвигает такое предложение, я буду выступать за свою позицию. На моей стороне не будет больших денег и корпораций. Я выступаю за тех парней и девчонок, которые во дворах играют. Их будущее будет более значимым, если мы перестанем покупать секонд-хенд", — сказал Милонов «СЭ».

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Одним из пунктов был — отмена лимита на легионеров. Ограничение действует с 2005 года. С сезона-2020/21 в премьер-лиге действует лимит «8+17».

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Данил Алешин все материалы автора

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