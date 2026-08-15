Тренер ЦСКА Игдисамов — о неучастии Баринова в матче с «Факелом»: «Нам были нужны качества Алвеса»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов объяснил, почему полузащитники команды Кирилл Глебов и Дмитрий Баринов не вышли в старте на матч 4-го тура РПЛ против «Факела».

В субботу армейцы на своем поле обыграли соперника со счетом 1:0. Баринов провел всю игру на скамейке запасных, а Глебов появился на поле на 90-й минуте.

«Дима Баринов принимал участие не во всех играх этого сезона, сегодня также пропустил игру. В той зоне, где он играет, сегодня нам были нужны качества Матеуса Алвеса, так что это тактическое решение. По Глебову — у него было напряжение в мышцах, поэтому мы не могли рассчитывать на него больше, чем на 10-15 минут. Не хотели рисковать его здоровьем», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Игдисамова.

ЦСКА набрал 8 очков и поднялся на второе место в РПЛ. В следующем туре команда 22 августа дома сыграет против «Локомотива».