«Краснодар» — «Ахмат»: Карасев правильно не назначил пенальти за контакт мяча с рукой Цаке

На 54-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ахмат» судья Сергей Карасев поступил верно, не назначив пенальти в ворота «быков», а видеоассистенты Василий Казарцев и Сергей Чебан правильно не вмешались в его действия. В том моменте Илья Вахания сделал прострел в штрафную. Мяч затем попал в ногу Клисману Цаке — и от нее отскочил ему же в руку.

Перед этим сезоном департамент судейства и инспектирования РФС позже коллег из других стран, но все-таки ввел новую трактовку таких ситуаций. Когда мяч очевидно меняет направление после рикошета, его последующий контакт с рукой не считается наказуемым. Если только нет неестественного (умышленного) движения руки к мячу.

Такой контакт, после рикошета от ноги, и случился в игре в Краснодаре. Пенальти правильно не назначен.