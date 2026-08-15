«Ростов» — «Рубин»: казанцы сравняли счет с пенальти

«Рубин» отыгрался в матче против «Ростова» в 4-м туре РПЛ — 1:1.

В начале второго тайма арбитр Иван Абросимов назначил пенальти после вмешательства ВАР. Одиннадцатиметровый реализовал Жак Сиве.

Игра проходит в Ростове-на-Дону.