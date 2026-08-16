Махачев защитил пояс и стал рекордсменом UFC! После боя Ислам поднял российский флаг

Иэн Гэрри дал россиянину тяжелый бой.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Утром 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (Пенсильвания, США) состоялось главное событие турнира UFC 330 — первый бой Ислама Махачева в статусе чемпиона полусреднего дивизиона. Соперник россиянина — ирландец Иэн Мачадо Гэрри, занимающий третью строчку в рейтинге. На кону у Ислама был не просто пояс, а исторический рекорд: в случае выигрыша Махачев станет единоличным лидером по количеству побед подряд в истории UFC.

За плечами Ислама Махачева 29 боев в профессиональном ММА, 28 побед и лишь одно, но очень громкое поражение. Дебютировав в UFC в мае 2015-го, уже во втором поединке он наткнулся на жесткий оверхенд от бразильца Адриано Мартинса и был нокаутирован на второй минуте. Тот проигрыш стал для дагестанца мощнейшим уроком и точкой отсчета новой эры: с тех пор Махачев не знает поражений, выиграв 16 боев подряд.

Он методично шел к вершине, расправляясь с крепкими середняками, а в октябре 2022-го задушил Чарльза Оливейру и стал чемпионом легкого дивизиона. Затем последовали четыре защиты титула и громкие победы над Александром Волкановски (дважды) и Дастином Порье. После доминирования в легком весе Махачев оставил пояс и поднялся в 77 кг, а в ноябре 2025-го единогласным решением судей разобрал Джека Деллу Маддалену, став первым российским двойным чемпионом UFC. Теперь на его счету рекордные четыре защиты в легком весе, а в случае победы над Гэрри он может стать единоличным лидером по числу побед подряд в истории организации.

У ирландца Иэна Мачадо Гэрри, в отличие от Махачева, за спиной не такой длинный, но не менее внушительный путь — 17 побед при одном поражении. В UFC он пришел в 23 года чемпионом ирландского промоушена Cage Warriors и сразу же громко заявил о себе, нокаутировав Джордана Уильямса в первом раунде на UFC 268 в ноябре 2021-го. С тех пор ирландец шел без поражений, одержав семь побед подряд, пока в декабре 2024-го не наткнулся на непреодолимую стену в лице Шавката Рахмонова, проиграв тому единогласным решением. Однако Гэрри проявил характер чемпиона: он одолел бразильца Карлоса Пратеса, а затем экс-чемпиона Белала Мухаммада. Сейчас 28-летний ирландец занимает вторую строчку рейтинга полусреднего веса и жаждет доказать, что его единственная осечка была лишь временной помехой на пути к чемпионскому поясу.

Перед поединком букмекерские конторы были единодушны и считали Махачева очевидным фаворитом. В российских линиях коэффициент на победу россиянина составлял 1,22, на Гэрри — 4,50. По международному рынку разброс держался в коридоре 1,19-1,23 против 4,22-5,00. Вероятность досрочной победы чемпиона аналитики оценивали котировкой 2,57.

Фото Getty Images

Первый раунд начался с осторожной разведки. Гэрри держал дистанцию и старался контратаковать при попытках Ислама сблизиться. Но уже на первой минуте Махачев прошел в одну ногу и перевел Иэна на канвас. Оказавшись у сетки, Махачев пытался зайти за спину, отбивая сопернику внешнюю сторону бедра. Гэрри не позволял Исламу улучшить позицию, но и выйти из неудобного положения не мог. Так Махачев проконтролировал соперника до конца отрезка. Второй раунд Иэн начал с хай-киков и облик-киков, пытаясь не дать Махачеву сблизиться. Россиянин отвечал острыми ударами с рук, а затем вошел в клинч, откуда бил Гэрри коленями. Когда бойцы вышли из клинча, Ислам выбросил хай-кик и потряс соперника! Гэрри оказался на канвасе, но сразу встал, однако тут же Махачев бросил соперника через бедро и попытался выйти на удушающий. Оказавшись в халф-гарде, россиянин начал обрабатывать Гэрри ударами и попробовал зайти за спину, но на прием не вышел. Однако оба первых отрезка уверенно забрал именно Ислам.

В третьей пятиминутке бойцы долго осторожничали в стойке, но в середине раунда Махачев все же перевел Гэрри. Ирландец неожиданно забрал спину у Ислама, но россиянин быстро вышел из положения. За минуту до сирены Гэрри выбросил точный хай-кик, который выглядел неприятно для Махачева, а за 30 секунд до перерыва Ислам не смог пройти в ноги. Напоследок Гэрри выбросил бэкфист и вертушку — раунд получился близким и, возможно, ушел ирландцу. В четвертом отрезке Ислам с трудом перевел Гэрри и дотащил того до сетки, после чего снова начал попытки выйти на удушающий прием. Иэн отбивался, но россиянин продолжал его удерживать. Махачев попробовал еще раз бросить соперника, и у него это получилось, но позицию улучшить он не смог. Гэрри удавалось подниматься после переводов россиянина — поймать его на прием было крайне сложно.

Финальный раунд начался с мидл-кика от Гэрри. Ирландец пытался давить и работать первым номером, а Ислам прощупывал дистанцию. Гэрри попадал точными ударами, но Махачев снова перевел его, однако соперник в очередной раз быстро поднялся на ноги. Исламу удалось бросить Гэрри через бедро, после чего он все же вышел за спину. Заключить шею Гэрри в петлю было сложно, но контроль работал в пользу россиянина. Иэн пытался отбиваться, но выбраться у него не получалось. Махачев также наносил удары, но финишировать не удалось — бой завершился.

Фото Скриншот трансляции.

После поединка бойцы обнялись и подняли руки друг друга, однако победа Махачева по раундам выглядела очевидной. Судьи были единогласны, все отдали победу Исламу — 49:46, 49:46, 48:47. Поединок получился непростым, но результат максимально справедлив. Во время объявления победителя команда Махачева развернула российский флаг и надела ему на спину.