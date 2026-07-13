Дюков: «Мы должны прислушиваться к тому, что говорят. Неважно, депутат или простой болельщик»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос «СЭ» о развитии российского футбола.

— У вас нет ощущения, что российский футбол в последние годы утратил свою субъектность? Речь прежде всего про паспорт болельщика и лимит на легионеров. Почему все считают, что знают, как российскому футболу будет лучше?

— Если мы говорим о лимите на легионеров и о карте болельщика, эти вопросы относятся к компетенции правительства. Я ничего плохого в этом не вижу. Поэтому это не является какой-то проблемой. Не могу сказать, что это как-то серьезно ставит под сомнение субъектность футбола.

— Вы прислушиваетесь к мнению депутатов, экспертов по работе РФС?

— Безусловно, не только я, но и вся организация РФС, клубы, лиги, члены исполкомов. Футбол не для РФС, он в принципе для граждан, чтобы дать всем гражданам России возможность тренироваться и играть, получать от этого удовольствие и реализовывать себя. Поэтому, конечно, мы должны прислушиваться к тому, что говорят все. Неважно, депутат или простой болельщик, — сказал Дюков.

Министерство спорта РФ подписало приказ, согласно которому с сезона-2026/27 лимит на легионеров будет ужесточен: в заявке можно будет иметь не более 12 легионеров, а на поле — не более 7.