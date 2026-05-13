Ротенберг — о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня важно, чтобы россияне играли на лидирующих позициях»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился с «СЭ» мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

«Для меня всегда было важно, чтобы российские игроки были на лидирующих позициях. Как в хоккее это когда наши ребята играют в большинстве, в первом звене. Тогда они могут тянуть сборную, если являются лидерами своих команд. Это очень важно. Поэтому мы только за, чтобы наши ребята играли», — сказал Ротенберг «СЭ».

С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться 8 из них.

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