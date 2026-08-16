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Тренер «Рубина» Артига: «С уходом Даку не стало очень важного бомбардирского потенциала»

Сергей Филин

Главный тренер «Рубина» Франк Артига ответил на вопрос, насколько тяжело играть команде после ухода нападающего Мирлинда Даку в «Спартак».

15 августа «Рубин» 4-м туре РПЛ на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

28-летний Даку перешел в «Спартак» 6 августа. Он дебютировал за красно-белых 9 августа в матче с «Краснодаром» (1:2).

«Что касается Даку. Безусловно его отсутствие сказывается на игре. Помимо роли игрока не стоит забывать и о его роли, как лидера в раздевалке. Фигура Даку в раздевалке была очень важна. Отсутствие такого человека в раздевалке может беспокоить больше, нежели те варианты, как заменить Мирлинда, как игровую функцию на поле. Наша задача — искать варианты. Мы понимаем, что с уходом Даку не стало очень важного бомбардирского потенциала. Но наша задача сейчас — чтобы эти 15 голов в среднем, которые мог забивать Даку, мы аккумулировали за счет тех боевых единиц, которые имеются в составе», — приводит слова Артиги пресс-служба казанского клуба.

«Рубин» с 5 очками занимает восьмое место в РПЛ. В 5-м туре команда сыграет с «Балтикой» 24 августа в Калининграде.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
15 августа, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Рубин
Источник: ФК «Рубин»
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Мирлинд Даку
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Франк Артига
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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