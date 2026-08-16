Тренер «Рубина» Артига: «С уходом Даку не стало очень важного бомбардирского потенциала»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига ответил на вопрос, насколько тяжело играть команде после ухода нападающего Мирлинда Даку в «Спартак».

15 августа «Рубин» 4-м туре РПЛ на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

28-летний Даку перешел в «Спартак» 6 августа. Он дебютировал за красно-белых 9 августа в матче с «Краснодаром» (1:2).

«Что касается Даку. Безусловно его отсутствие сказывается на игре. Помимо роли игрока не стоит забывать и о его роли, как лидера в раздевалке. Фигура Даку в раздевалке была очень важна. Отсутствие такого человека в раздевалке может беспокоить больше, нежели те варианты, как заменить Мирлинда, как игровую функцию на поле. Наша задача — искать варианты. Мы понимаем, что с уходом Даку не стало очень важного бомбардирского потенциала. Но наша задача сейчас — чтобы эти 15 голов в среднем, которые мог забивать Даку, мы аккумулировали за счет тех боевых единиц, которые имеются в составе», — приводит слова Артиги пресс-служба казанского клуба.

«Рубин» с 5 очками занимает восьмое место в РПЛ. В 5-м туре команда сыграет с «Балтикой» 24 августа в Калининграде.