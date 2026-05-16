Талалаев оценил влияние ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал решение об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе и его возможные последствия для РПЛ.

Министерство спорта РФ подписало приказ, согласно которому с сезона-2026/27 лимит на легионеров будет ужесточен: если сейчас клубы РПЛ могут заявлять 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8, то в дальнейшем в заявке можно будет иметь не более 12 легионеров, а на поле — не более 7.

По словам Талалаева, в краткосрочной перспективе уровень чемпионата может снизиться, однако в дальнейшем это способно положительно повлиять на развитие российских игроков.

«Понижение общего уровня РПЛ может быть. Я остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности. Условно, [Матвей] Кисляк, [Алексей] Батраков, [Кирилл] Глебов, [Матвей] Лукин, [Иван] Беликов у нас, плюс на подходе несколько футболистов, которые в аренде в Первой лиге, [Дмитрий] Никитин, [Кирилл] Степанов, будут расти только в условиях жесткой конкуренции, заимствуя от легионеров их сильные качества и стороны. Поэтому я думаю, что на какое-то время просадка будет с ужесточением лимита. И какое-то время мы будем от этого страдать. Но последствия, если смотреть более длинную дистанцию... позволят достичь большего прогресса и роста», — сказал Талалаев в интервью ТАСС.

По его мнению, молодые российские футболисты будут прогрессировать в условиях более высокой конкуренции и регулярной игровой практики.

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