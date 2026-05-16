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Талалаев оценил влияние ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал решение об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе и его возможные последствия для РПЛ.

Министерство спорта РФ подписало приказ, согласно которому с сезона-2026/27 лимит на легионеров будет ужесточен: если сейчас клубы РПЛ могут заявлять 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8, то в дальнейшем в заявке можно будет иметь не более 12 легионеров, а на поле — не более 7.

По словам Талалаева, в краткосрочной перспективе уровень чемпионата может снизиться, однако в дальнейшем это способно положительно повлиять на развитие российских игроков.

«Понижение общего уровня РПЛ может быть. Я остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности. Условно, [Матвей] Кисляк, [Алексей] Батраков, [Кирилл] Глебов, [Матвей] Лукин, [Иван] Беликов у нас, плюс на подходе несколько футболистов, которые в аренде в Первой лиге, [Дмитрий] Никитин, [Кирилл] Степанов, будут расти только в условиях жесткой конкуренции, заимствуя от легионеров их сильные качества и стороны. Поэтому я думаю, что на какое-то время просадка будет с ужесточением лимита. И какое-то время мы будем от этого страдать. Но последствия, если смотреть более длинную дистанцию... позволят достичь большего прогресса и роста», — сказал Талалаев в интервью ТАСС.

По его мнению, молодые российские футболисты будут прогрессировать в условиях более высокой конкуренции и регулярной игровой практики.

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Источник: ТАСС
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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
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Ротенберг — о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня важно, чтобы россияне играли на лидирующих позициях»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
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 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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 2 1 0
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