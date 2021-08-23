В Госдуме предложение отмены лимита назвали неправильным и опасным

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на предложение Россйского футбольного союза (РФС) отказаться от лимита на легионеров в премьер-лиге.

«Предложение отменить лимит очень опасное. Говорят, что таким образом будет усилена конкуренция в России. Мне кажется, что так будут только душить молодежь, которая не будет иметь возможности попасть в состав команды. Решение отмены лимита неправильное. Это не повлечет за собой развитие футбола. Им необходимо попасть в лучшие клубы России, а такой возможности не будет. На еврокубковой арене богатые клубы, может, будут лучше выступать. А дальше то что? Кто будет играть в национальной команде?

У нас не будет игроков для сборной России. В 2008 году легионеров было больше, а на Евро выступили лучше? Если мы вспомним 60-е годы, когда не было ни одного легионера, мы выступали замечательно. И чемпионами Европы были, и на Олимпиадах призовые места брали. Я бы поспорил с этим примером. Не надо оглядываться назад, а надо смотреть вперед. Нас ждет сложное будущее", — сказал Свищев «СЭ».

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Одним из пунктов был — отмена лимита на легионеров. Ограничение действует с 2005 года.

С прошлого сезона в премьер-лиге действует лимит «8+17».