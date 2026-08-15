«Краснодар» — «Ахмат»: Кристиан вывел хозяев вперед в конце первого тайма

«Краснодар» открыл счет в матче против «Ахмата» в 4-м туре РПЛ — 1:0.

В конце первого тайма забил Кристиан.

Игра проходит в Краснодаре. Хозяева на данный момент возглавляют таблицу РПЛ.