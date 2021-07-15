Президент РФС Александр Дюков пообщался с журналистами после заседания исполкома РФС.

О новом тренере сборной

— Когда РФС определится с кандидатурой главного тренера сборной?

— Мы ставим перед собой задачу провести всю работу — завершить переговоры, подписать контракт — до начала чемпионата России. Что касается национальности, надо исходить из целеполагания. Нет задачи подписать контракт с владельцем какого-то паспорта. Нужно исходить из целей и задач, стоящих перед национальной сборной. Выход на ЧМ в Катаре — краткосрочная цель. Вторая, более долгосрочная — новый тренер должен продолжить строительство новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024. Для решения этих двух задач мы ищем тренера или тренеров. Желательно, конечно, чтобы новый тренер был готов и мог решить обе эти задачи. Переговоры идут. Как только договоренность будет достигнута, мы сообщим. Переговоры не могут быть публичными, так как это может повлиять на их ход.

— Могли бы вы прокомментировать информацию конкретно по Курбану Бердыеву?

— До завершения переговоров никакие имена назвать не могу. Все расскажем по завершении этой работы и после подписания контракта.

— Появилась информация, что РФС хочет, чтобы все сборные играли в одном стиле. Так ли это? И по каким критериям вы выбираете тренера?

— Что касается стиля, нет речи о том, чтобы вся вертикаль наших команд играла по одной тактической схеме. Если взять европейский и мировой футбол, то в основном все сборные идут по пути курирования вертикали своих команд с точки зрения соблюдения неких правил, философии и ключевых принципов игры. Это позволяет игрокам при переходе из сборной в сборную легче усваивать требования. При этом сами тренеры выбирают схемы исходя из соперника и других факторов. Если говорить о философии и принципах организации игры, к сожалению, в наших командах это не было четко сформулировано. Нам это нужно сделать.

Что касается критериев выбора тренера, вы все прекрасно знаете, по каким критериям это обычно происходит. В нашей ситуации есть определенная сложность: у нас есть отбор в Катар, и нужен результат. При этом на ту работу, которую начал Станислав Черчесов, — построение новой команды — нужно время. Все почему-то считают, что я призываю всех играть в атакующий футбол. Во-первых, нет. Во-вторых, атакующий футбол — понятие растяжимое. Нужен интенсивный футбол, компактная игра, прессинг, контрпрессинг, умение доставлять мяч в последнюю треть поля не только за счет длинных передач. Вот таков образ команды.

Об уходе Черчесова из сборной России

— Как вы расстались с Черчесовым — и верно ли, что бюджет на зарплату нового тренера примерно соответствует тому, что был на прежний штаб?

— Что касается оплаты труда, у нас есть деньги, чтобы взять на работу главного тренера. Что касается работы Черчесова, РФС создал все условия для подготовки сборной, был в постоянном контакте со штабом и видел, как проводилась работа. Никто в тренерском штабе дурака не валял. Подготовительный план был выполнен в полном объеме. Станислав Саламович со штабом со всей серьезностью подошли к выполнению своих обязанностей. Выступление сборной было признано неудовлетворительным. Но исполком поблагодарил Черчесова — он пять лет работал в сборной, в памяти у всех яркой страницей останется выступление на ЧМ-2018. Успешный отбор на Евро-2020 — тоже результат работы штаба Черчесова. Поблагодарили его за совместную работу и пожелали успеха.

— Почему решение по Черчесову было принято спустя столь долгое время после Евро?

— Долго и быстро — понятия субъективные. Все зависит от контекста. Есть техком, он выполняет свою работу. Мы сразу дали комментарий, что решение на эмоциях принимать не будем. Нужно было проанализировать, как велась подготовка, какая работа была проделана, как проходили игры, как выступили наши соперники. На это потребовалось время.

— Черчесов действительно отказался от отступных по контракту?

— Да, я подтверждаю это.

Об изменении формата РПЛ

— Как прошло обсуждение проекта реформ? Какие позиции были высказаны?

— Не знаю, кто начал говорить о проведении реформ нашего футбола. Это не соответствует действительности. Реформа — это очень громкое слово. Мы говорим об изменении формата проведения первенств РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. О реформе российского футбола мы не говорим. Есть у кого-то завышенные ожидания: вот сейчас мы поменяем формат, и наш футбол тут же преобразится. Это не так. Формат важен, но это не панацея. Есть ряд других задач, которые нужно решить.

Что касается формата, работу с Hypercube мы начали в мае. В рамках этой работы было предложено несколько вариантов проведения первенств РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Сегодня на исполкоме было сделана презентация работы, которая была проведена. Но дискуссия началась раньше, и нам пришлось реагировать и какие-то вещи пояснять. Потому что каждый начал понимать все по-своему, до конца не разобравшись.

Сегодня прошло первое обсуждение, мы посмотрели презентации, члены исполкома задали вопросы. У кого-то уже есть свое отношение к сделанным предложениям. Мы договорились продолжить работу. Думаю, будет еще несколько встреч, пока мы не примем решение. Каждый формат имеет свои плюсы и минусы. Тот формат, который обсуждался, касаемо РПЛ позволяет увеличить количество матчей. Он несколько разгружает ФНЛ, что важно. Очевидно, что ФНЛ с 22 командами была перегружена. Новый формат позволит увеличить количество матчей с равными соперниками, снизит количество проходных игр, интрига будет держаться дольше. По нашим оценкам, это приведет к большей интенсивности матчей, росту интереса со стороны спонсоров и увеличению стоимости телеправ.

— РФС рассматривает какой-то один формат проведения чемпионата?

— Преимущественно склоняемся к формату с сохранением 16 команд в РПЛ. «Юпитер-16» и еще один формат. И там есть несколько, скажем так, подформатов. Изначально форматов было больше, но вынесли на обсуждение меньшее количество.

О лимите на легионеров

— Я являюсь противником лимита на легионеров. В прошлом сезоне мы лимит донастроили, система «8+17» более эффективна, чем «6+5». Мы видим, что клубы стали более избирательны в вопросе подбора легионеров. Проще стало работать тренерам. Выросло игровое время молодых россиян. Но любой лимит, как его ни настраивай, имеет свои недостатки — он ущербный. И безусловно, оптимальна система, в которой лимита нет. Вопрос лимита мы сейчас обсуждаем с правительством. Но давать более подробные комментарии преждевременно.

О вакцинации и допуске зрителей на трибуны

— Как будет организовано посещение матчей чемпионата России?

— Окончательного понимания пока нет. Идет процесс обсуждения с Роспотребнадзором. Сегодня-завтра у меня будет разговор с Анной Поповой. Мы за то, чтобы обеспечить максимальную посещаемость и заполняемость трибун с учетом всех мер. Поддерживаем инициативу клубов о допуске болельщиков с QR-кодами (вакцинированных или имеющих антитела). Думаю, в течение ближайших дней решение о допуске зрителей на стадионы в рамках текущих условий будет принято.

— Поступила информация, что ЦСКА в полном составе отказался вакцинироваться. Как они попадут на стадион, например, в Краснодаре?

— Не имею информации по поводу ЦСКА. Это надо спросить в клубе. Я не раз выступал за вакцинацию. Сам сделал уже четыре прививки. Я являюсь председателем правления компании «Газпромнефть». В компании 72 тысячи сотрудников, и коллективный иммунитет — более 85%. У нас есть заболевшие, но на 90% это те, кто не вакцинирован и без антител. Моя личная точка зрения — нужно вакцинироваться. Потому что с коронавирусом, который будет мутировать, это единственный способ. Знаю несколько человек, которые были отказниками -«атеистами». Но некоторые из них попали в больницу и переболели так, что признали свою ошибку и сказали, что были идиотами, отказываясь от вакцинации.