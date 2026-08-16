Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:30

В «Локо» одобрили продажу Батракова, хотя Ротенберг был против. У клуба нет побед и согласия среди боссов

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Алексей Батраков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Константин Алексеев — о тяжелом лете железнодорожников.

Текущий статус «Локомотива»: все сложно. И история с продажей Алексея Батракова лишний раз высветила, как обстоят дела в клубе.

Для футбольного мира давно уже не секрет, что председатель совета директоров Юрий Нагорных и главный тренер Михаил Галактионов не всегда разделяют взгляды гендиректора Бориса Ротенберга. Вообще-то глава РЖД Олег Белозеров не особенно погружен в текучку клуба, трансферные дела, но тут решил провести собрание, чтобы расставить точки над i, ведь стороны не могли договориться по ситуации с Батраковым и предложением «Галатасарая» на 25 миллионов евро.

Алексей Батраков.Батраков близок к уходу из «Локомотива»? «Галатасарай» сделал официальное предложение по полузащитнику

По данным «СЭ», Нагорных и Галактионов на встрече высказались в пользу продажи лидера за предложенную сумму. Ротенберг же уверен, что соглашаться нельзя, это окончательно похоронит амбиции «Локо», в лучшем случае клуб будет претендовать на роль середняка. Если и продавать, то за куда более высокую сумму, за оверпрайс.

Однако, по имеющимся сведениям, Белозеров фактически одобрил перезагрузку команды: есть понимание, что после расставаний с лидерами в нынешнем сезоне борьбы за высокие места не будет, потребуется время пересобрать состав и сделать его боеспособным. Утвердил Белозеров и продажу Батракова, хоть и с меньшей рассрочкой, чем предлагаемые турками пять лет. Несмотря на позицию Ротенберга. Говорят, гендиректора расстроило решение пойти против его мнения, он не хочет быть свадебным генералом, выполняющим решения других, и даже есть вероятность, что напишет заявление об уходе. Это, наверное, эмоции, но все же ситуация для «Локомотива» не слишком приятная.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Железнодорожникам и так непросто — пока ноль побед в пяти матчах стартовавшего сезона. А тут еще и недопонимания наверху. Плюс одобрена продажа не только Батракова, но и Карпукаса. Добавляем к ним потери летом Воробьева и Пруцева и получаем довольно тревожную общую картину.

Плюс Белозеров высказал поддержку Галактионову, что тоже не усиливает позиций Ротенберга. Получается, и по тренерскому вопросу ему будет тяжело или вообще невозможно принять собственное решение. А ведь в прессе уже звучало, что гендиректор видит сменщика Галактионова в лице Дмитрия Хохлова. Хотя, по моей информации, это не соответствует действительности, никогда у Бориса Борисовича таких мыслей не было. Есть версия, что слух запустили недоброжелатели Ротенберга. Все-таки у Хохлова в последних клубах дать результат не получилось, выигрышно на фоне Галактионова он не смотрится, так что гендиректор на ровном месте получил негодование болельщиков.

Алексей Батраков.Трансфер Батракова — выстрел в ногу. У «Локомотива» без лидера не останется надежд

Получается, единения в «Локомотиве» в столь непростой для клуба момент пока не видно. Ротенберг гендиректором назначен, руководитель он максимально амбициозный, но полноту власти не получил, что рискует стать серьезной проблемой.

Впрочем, не все так мрачно. Скажем, по информации «СЭ», предложенный спортивным блоком вариант с приобретением у «Крыльев» за 300 миллионов рублей Сергея Бабкина на замену продаваемому Карпукасу нашел у Ротенберга одобрение. Выходит, могут договариваться.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Батраков
Борис Ротенберг-младший
Михаил Галактионов
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
Олег Белозеров
Читайте также
Умерла супруга и редактор Бориса Акунина Эрика Чхартишвили
«Динамо» — любимый клиент Соболева. «Зенит» разгромил бело-голубых
Иран намерен платить по $30 тыс. за убитого или пленного военного США
В НХЛ есть игрок, забивающий чаще Овечкина. Сможет ли он побить великий рекорд россиянина?
Что произошло за неделю с 10 по 16 августа. Главное
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Балтика» — «Спартак» и все матчи
Карседо: «Спартаку» нужно было не уступить «Балтике» в дуэлях и агрессивности. Команда показала характер»
Карседо разгадал секрет «Балтики», а у Даку — первая голевая передача за «Спартак»
Чемпионат России: таблица РПЛ после 4-го тура
РПЛ, 4-й тур: «Балтика» уступила «Спартаку», «Зенит» разгромил «Динамо», «Краснодар» победил «Ахмат» и другие матчи
«Спартак» победил «Балтику» в Калининграде: онлайн-трансляция матча РПЛ
Гол Солари принес «Спартаку» победу над «Балтикой», Угальде забил с передачи Даку
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

У «Краснодара» четыре победы из четырех! Но как Мелкадзе не попал в пустые ворота?!

Чумовой хет-трик Максименко, «Локо» продолжает сыпаться, «Краснодар» берет все. Рабинер — о половине тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости