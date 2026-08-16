В «Локо» одобрили продажу Батракова, хотя Ротенберг был против. У клуба нет побед и согласия среди боссов

Константин Алексеев — о тяжелом лете железнодорожников.

Текущий статус «Локомотива»: все сложно. И история с продажей Алексея Батракова лишний раз высветила, как обстоят дела в клубе.

Для футбольного мира давно уже не секрет, что председатель совета директоров Юрий Нагорных и главный тренер Михаил Галактионов не всегда разделяют взгляды гендиректора Бориса Ротенберга. Вообще-то глава РЖД Олег Белозеров не особенно погружен в текучку клуба, трансферные дела, но тут решил провести собрание, чтобы расставить точки над i, ведь стороны не могли договориться по ситуации с Батраковым и предложением «Галатасарая» на 25 миллионов евро.

По данным «СЭ», Нагорных и Галактионов на встрече высказались в пользу продажи лидера за предложенную сумму. Ротенберг же уверен, что соглашаться нельзя, это окончательно похоронит амбиции «Локо», в лучшем случае клуб будет претендовать на роль середняка. Если и продавать, то за куда более высокую сумму, за оверпрайс.

Однако, по имеющимся сведениям, Белозеров фактически одобрил перезагрузку команды: есть понимание, что после расставаний с лидерами в нынешнем сезоне борьбы за высокие места не будет, потребуется время пересобрать состав и сделать его боеспособным. Утвердил Белозеров и продажу Батракова, хоть и с меньшей рассрочкой, чем предлагаемые турками пять лет. Несмотря на позицию Ротенберга. Говорят, гендиректора расстроило решение пойти против его мнения, он не хочет быть свадебным генералом, выполняющим решения других, и даже есть вероятность, что напишет заявление об уходе. Это, наверное, эмоции, но все же ситуация для «Локомотива» не слишком приятная.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Железнодорожникам и так непросто — пока ноль побед в пяти матчах стартовавшего сезона. А тут еще и недопонимания наверху. Плюс одобрена продажа не только Батракова, но и Карпукаса. Добавляем к ним потери летом Воробьева и Пруцева и получаем довольно тревожную общую картину.

Плюс Белозеров высказал поддержку Галактионову, что тоже не усиливает позиций Ротенберга. Получается, и по тренерскому вопросу ему будет тяжело или вообще невозможно принять собственное решение. А ведь в прессе уже звучало, что гендиректор видит сменщика Галактионова в лице Дмитрия Хохлова. Хотя, по моей информации, это не соответствует действительности, никогда у Бориса Борисовича таких мыслей не было. Есть версия, что слух запустили недоброжелатели Ротенберга. Все-таки у Хохлова в последних клубах дать результат не получилось, выигрышно на фоне Галактионова он не смотрится, так что гендиректор на ровном месте получил негодование болельщиков.

Получается, единения в «Локомотиве» в столь непростой для клуба момент пока не видно. Ротенберг гендиректором назначен, руководитель он максимально амбициозный, но полноту власти не получил, что рискует стать серьезной проблемой.

Впрочем, не все так мрачно. Скажем, по информации «СЭ», предложенный спортивным блоком вариант с приобретением у «Крыльев» за 300 миллионов рублей Сергея Бабкина на замену продаваемому Карпукасу нашел у Ротенберга одобрение. Выходит, могут договариваться.

