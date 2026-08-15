«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в РПЛ

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» в матче 4-го тура РПЛ — 1:1.

На 31-й минуте счет открыл форвард хозяев Тимур Сулейманов. «Рубин» отыгрался во втором тайме — на 51-й минуте Жак Сиве реализовал пенальти.

«Рубин» с 5 очками занимает восьмое место в РПЛ. «Ростов» (5 очков) идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре «Ростов» 22 августа на выезде встретится с «Ахматом», а «Рубин» 24 августа в Калининграде сыграет с «Балтикой».