«Краснодар» стартовал с четырех побед — девять из 19 предыдущих команд стали чемпионами

«Краснодар» победил «Ахмат» в матче 4-го тура чемпионата России. Игра прошла в субботу, 15 августа, и завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков».

«Краснодар» набрал 12 очков за четыре тура. Как сообщает Opta Sports, это 20-й подобный случай в истории РПЛ. В девяти из предыдущих 19 случаев команды в итоге стали чемпионами, однако последние три такие команды не смогли завоевать титул.

У «Краснодара» был такой же старт в сезоне-2023/24 — тогда южане заняли второе место по итогам сезона.

В следующем туре чемпионата России черно-зеленые 23 августа на выезде сыграют против махачкалинского «Динамо».