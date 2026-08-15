«Краснодар» — «Ахмат»: Мелкадзе не забил в полупустые ворота с нескольких метров

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе не смог забить в полупустые ворота в матче 4-го тура чемпионата России против «Краснодара».

На 64-й минуте при счете 1:0 в пользу «быков» Арсен Адамов сделал передачу на Мелкадзе, который с нескольких метров пробил по полупустым воротам, однако мяч ушел над перекладиной.

Игра проходит в Краснодаре.