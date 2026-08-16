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Сегодня, 00:45
«Зенит» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 4-го тура чемпионата России.
Шварц о матче с «Зенитом»: «В обороне нужно сыграть аккуратно и надежно»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как команда собирается действовать в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом».
— Как планируете играть с «Зенитом»: отдадите мяч или будете отталкиваться от своих принципов?
— От нас потребуется обратить внимание на все фазы игры. С точки зрения обороны нужно будет сыграть аккуратно и надежно, учитывая тот класс, который есть у «Зенита». Нам также потребуется создавать опасные моменты при владении мячом, опасно переходить в атаку после отбора.
— Насколько сложнее будет «Динамо» с учетом того, что «Зенит» проиграл «Родине»?
— Понятно, что эта тема на устах практически всю последнюю неделю. Но как только звучит стартовый свисток, во главу угла ставится первое единоборство, первый рывок вперед, первый удар. Все уже сконцентрированы на игре.
Семин считает, что «Динамо» даст бой «Зениту»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».
«Чемпион страны всегда фаворит. Поэтому в этом матче им является «Зенит». Но, я думаю, «Динамо» даст бой. Мне кажется, они набирают кондиции. Думаю, что последняя победа создала положительный психологический момент перед игрой с «Зенитом». Это будет интересный матч при полном стадионе», — сказал Семин «СЭ».
Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Динамо»
Игру «Зенит» — «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Динамо»
Матч «Зенит» — «Динамо» состоится в воскресенье, 16 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 14.30 мск.
В воскресенье, 16 августа, в 4-м туре чемпионата России-2026/27 «Зенит» сыграет на своем поле с «Динамо».
«Зенит» одержал две уверенные победы на старте РПЛ, разгромив «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (3:0). Однако в третьем туре команда Сергея Семака сенсационно уступила дома новичку лиги «Родине» (1:2).
«Динамо» начало сезон неуверенно — команда Сандро Шварца сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0), уступила «Балтике» (1:2) и победила махачкалинское «Динамо» (3:1).
Главным арбитром предстоящего матча назначен Артем Чистяков. Ассистенты — Андрей Образко и Алексей Ширяев, ВАР — Павел Кукуян (Сочи).
«СЭ» будет подробно следить за матчем «Зенит» — «Динамо». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0