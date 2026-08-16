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Сегодня, 00:45

«Зенит» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 4-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
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1:25

Шварц о матче с «Зенитом»: «В обороне нужно сыграть аккуратно и надежно»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как команда собирается действовать в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Как планируете играть с «Зенитом»: отдадите мяч или будете отталкиваться от своих принципов?

— От нас потребуется обратить внимание на все фазы игры. С точки зрения обороны нужно будет сыграть аккуратно и надежно, учитывая тот класс, который есть у «Зенита». Нам также потребуется создавать опасные моменты при владении мячом, опасно переходить в атаку после отбора.

— Насколько сложнее будет «Динамо» с учетом того, что «Зенит» проиграл «Родине»?

— Понятно, что эта тема на устах практически всю последнюю неделю. Но как только звучит стартовый свисток, во главу угла ставится первое единоборство, первый рывок вперед, первый удар. Все уже сконцентрированы на игре.

1:15

Семин считает, что «Динамо» даст бой «Зениту»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

«Чемпион страны всегда фаворит. Поэтому в этом матче им является «Зенит». Но, я думаю, «Динамо» даст бой. Мне кажется, они набирают кондиции. Думаю, что последняя победа создала положительный психологический момент перед игрой с «Зенитом». Это будет интересный матч при полном стадионе», — сказал Семин «СЭ».

1:05

Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Динамо»

Игру «Зенит» — «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

0:55

Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Динамо»

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится в воскресенье, 16 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 14.30 мск.

0:50

«Зенит» примет «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
16 августа, 14:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

0:45

В воскресенье, 16 августа, в 4-м туре чемпионата России-2026/27 «Зенит» сыграет на своем поле с «Динамо».

«Зенит» одержал две уверенные победы на старте РПЛ, разгромив «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (3:0). Однако в третьем туре команда Сергея Семака сенсационно уступила дома новичку лиги «Родине» (1:2).

«Динамо» начало сезон неуверенно — команда Сандро Шварца сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0), уступила «Балтике» (1:2) и победила махачкалинское «Динамо» (3:1).

Главным арбитром предстоящего матча назначен Артем Чистяков. Ассистенты — Андрей Образко и Алексей Ширяев, ВАР — Павел Кукуян (Сочи).

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Зенит» — «Динамо». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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