«Зенит» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Шварц о матче с «Зенитом»: «В обороне нужно сыграть аккуратно и надежно»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как команда собирается действовать в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Как планируете играть с «Зенитом»: отдадите мяч или будете отталкиваться от своих принципов?

— От нас потребуется обратить внимание на все фазы игры. С точки зрения обороны нужно будет сыграть аккуратно и надежно, учитывая тот класс, который есть у «Зенита». Нам также потребуется создавать опасные моменты при владении мячом, опасно переходить в атаку после отбора.

— Насколько сложнее будет «Динамо» с учетом того, что «Зенит» проиграл «Родине»?

— Понятно, что эта тема на устах практически всю последнюю неделю. Но как только звучит стартовый свисток, во главу угла ставится первое единоборство, первый рывок вперед, первый удар. Все уже сконцентрированы на игре.