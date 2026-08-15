Галактионов одобрил продажу Батракова в «Галатасарай» за 25 миллионов евро. Ротенберг — нет

Как стало известно «СЭ», на сегодняшнем собрании в «Локомотиве», которое провел глава РЖД Олег Белозеров, на вопрос руководителя корпорации по поводу продажи Алексея Батракова в «Галатасарай» за 25 миллионов евро председатель совета директоров Юрий Нагорных и главный тренер Михаил Галактионов одобрили трансфер.

Единственный, кто возражал, — гендиректор Борис Ротенберг, который считает, что если лидера и продавать, то за гораздо более высокую сумму. По итогам встречи Белозеров одобрил продажу Батракова за 25 миллионов, если турецкий клуб согласится на меньшую рассрочку, чем предлагаемые пять лет.

Батраков — воспитанник «Локомотива». 21-летний россиянин провел 84 матча за основную команду железнодорожников, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

6 августа сообщалось, что Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай». 12 августа появилась информация о том, что футболист оказывает давление на руководство «Локомотива», чтобы его трансфер в турецкий клуб осуществился.