Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение отказаться от лимита на легионеров в чемпионате России.

«Я полностью поддерживаю отмену лимита. Это абсолютно правильное решение. Все наши футболисты должны находиться в равных условиях. Если в клубе не будет конкуренции, то никаких успехов клуб не будет. Это очевидно! Только конкуренция может привести команду к успеху. Теперь необходимо идти дальше — создать конкуренцию между лигами (РПЛ и ФНЛ, прим. — «СЭ»), сделать вторую лигу полупрофессиональной и любительской, увеличить стоимость телевизионных прав. Я уверен, что наш футбол станет качественнее, и тогда мы можем рассчитывать на более высокие результаты на европейском уровне. Я поддерживаю слова главы Российского футбольного союза Александра Дюкова. Богатые клубы будут покупать легионеров и не подпускать молодежь? Клубы, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, идут за результатом. Другие команды должны развивать свой футбол, стремиться к подобному уровню. Система 10+15 — это фактическая отмена лимита. В нашей ситуации конкуренция — это очень важно», — сказал Газзаев «СЭ».

Газзаев также отметил, что в любом российском клубе костяк команды должны составлять россияне.

«Зачем ограничивать лимит? Никогда не будет такого, что в российской команде 20 легионеров — это исключено! Четко надо понимать, что в российском клубе основу должны составлять россияне. Так было всегда — ЦСКА выигрывал Лигу Европы, «Зенит» выигрывал. Всегда была основной костяк на игроках своей страны, на россиянах. Важен баланс между легионерами и нашими игроками. Руководители и тренеры это прекрасно понимают. Эти реформы необходимы, чтобы мы еще ниже не опустились в классификации европейского футбола», — добавил Газзаев.

Президент РФС Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров. С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.