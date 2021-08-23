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Газзаев — о возможной отмене лимита: «Я полностью поддерживаю, но костяк команды должны составлять россияне!»

16:05
Валерий Газзаев. Фото Алексей Иванов
Валерий Газзаев. Фото Алексей Иванов
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Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение отказаться от лимита на легионеров в чемпионате России.

РФС предложил отказаться от&nbsp;лимита на&nbsp;легионеров.«Это гибель! Останемся без сборной». Что говорят о возможной отмене лимита на легионеров

«Я полностью поддерживаю отмену лимита. Это абсолютно правильное решение. Все наши футболисты должны находиться в равных условиях. Если в клубе не будет конкуренции, то никаких успехов клуб не будет. Это очевидно! Только конкуренция может привести команду к успеху. Теперь необходимо идти дальше — создать конкуренцию между лигами (РПЛ и ФНЛ, прим. — «СЭ»), сделать вторую лигу полупрофессиональной и любительской, увеличить стоимость телевизионных прав. Я уверен, что наш футбол станет качественнее, и тогда мы можем рассчитывать на более высокие результаты на европейском уровне. Я поддерживаю слова главы Российского футбольного союза Александра Дюкова. Богатые клубы будут покупать легионеров и не подпускать молодежь? Клубы, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, идут за результатом. Другие команды должны развивать свой футбол, стремиться к подобному уровню. Система 10+15 — это фактическая отмена лимита. В нашей ситуации конкуренция — это очень важно», — сказал Газзаев «СЭ».

Газзаев также отметил, что в любом российском клубе костяк команды должны составлять россияне.

«Зачем ограничивать лимит? Никогда не будет такого, что в российской команде 20 легионеров — это исключено! Четко надо понимать, что в российском клубе основу должны составлять россияне. Так было всегда — ЦСКА выигрывал Лигу Европы, «Зенит» выигрывал. Всегда была основной костяк на игроках своей страны, на россиянах. Важен баланс между легионерами и нашими игроками. Руководители и тренеры это прекрасно понимают. Эти реформы необходимы, чтобы мы еще ниже не опустились в классификации европейского футбола», — добавил Газзаев.

Президент РФС Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров. С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита