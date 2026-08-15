«Краснодар» обыграл «Ахмат» и одержал четвертую победу подряд в РПЛ

«Краснодар» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 4-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола стал Кристиан, который отличился в концовке первого тайма с передачи Дмитрия Воробьева.

На 64-й минуте нападающий гостей Георгий Мелкадзе не смог забить в полупустые ворота с нескольких метров.

«Краснодар» выиграл все четыре матча РПЛ на старте сезона и с 12 очками возглавляет турнирную таблицу. У «Ахмата» 2 очка и 13-я строчка.

В следующем туре «быки» 23 августа на выезде сыграют против махачкалинского «Динамо», а грозненцы днем ранее примут «Ростов».