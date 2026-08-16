«Балтика» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 16 августа, «Спартак» сыграет с «Балтикой» в 4-м туре Премьер-лиги.

Обе команды на старте чемпионата показывают качественный футбол, одержали по две победы при одном поражении и обосновались в группе ближайших преследователей лидирующего «Краснодара». У «Балтики» и «Спартака» по три пропущенных мяча, правда, красно-белые забили на один гол больше — шесть против пяти.

У «Балтики» есть перевес над «Спартаком» в последних очных матчах: калининградцы выиграли три последние встречи с общим счетом 5:0. В прошлом сезоне в РПЛ «Балтика» победила в гостях со счетом 3:0, а дома была сильнее — 1:0.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Балтика» — «Спартак». Присоединяйтесь!