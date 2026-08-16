Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

Сегодня, 09:30

«Балтика» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 4-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
LiveLive
9:40

«Спартак»: результаты на старте чемпионата

«Спартак» в первом туре РПЛ на своем поле разгромил «Родину» (3:0). Затем команда Карседо в гостях победила «Ахмат» (2:1) и дома проиграла «Краснодару» (1:2).

9:30

«Балтика»: результаты на старте чемпионата

В первом туре «Балтика» в гостях проиграла ЦСКА (1:2). После этого команда Талалаева дома победила московское «Динамо» (2:1) и в гостях — «Крылья Советов» (2:0).

9:20

Где смотреть трансляцию матча «Балтика» — «Спартак»

Игру калининградской и московской команд в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

9:10

Дата, место и время начала матча «Балтика» — «Спартак»

Матч команд Андрея Талалаева и Хуана Карлоса Карседо состоится в воскресенье, 16 августа, в Калининграде на «Ростех Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

9:00

В воскресенье, 16 августа, «Спартак» сыграет с «Балтикой» в 4-м туре Премьер-лиги.

Обе команды на старте чемпионата показывают качественный футбол, одержали по две победы при одном поражении и обосновались в группе ближайших преследователей лидирующего «Краснодара». У «Балтики» и «Спартака» по три пропущенных мяча, правда, красно-белые забили на один гол больше — шесть против пяти.

У «Балтики» есть перевес над «Спартаком» в последних очных матчах: калининградцы выиграли три последние встречи с общим счетом 5:0. В прошлом сезоне в РПЛ «Балтика» победила в гостях со счетом 3:0, а дома была сильнее — 1:0.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Балтика» — «Спартак». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости