Live
Сегодня, 09:30
«Балтика» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 4-го тура чемпионата России.
«Спартак»: результаты на старте чемпионата
«Спартак» в первом туре РПЛ на своем поле разгромил «Родину» (3:0). Затем команда Карседо в гостях победила «Ахмат» (2:1) и дома проиграла «Краснодару» (1:2).
«Балтика»: результаты на старте чемпионата
В первом туре «Балтика» в гостях проиграла ЦСКА (1:2). После этого команда Талалаева дома победила московское «Динамо» (2:1) и в гостях — «Крылья Советов» (2:0).
Где смотреть трансляцию матча «Балтика» — «Спартак»
Игру калининградской и московской команд в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Балтика» — «Спартак»
Матч команд Андрея Талалаева и Хуана Карлоса Карседо состоится в воскресенье, 16 августа, в Калининграде на «Ростех Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
В воскресенье, 16 августа, «Спартак» сыграет с «Балтикой» в 4-м туре Премьер-лиги.
Обе команды на старте чемпионата показывают качественный футбол, одержали по две победы при одном поражении и обосновались в группе ближайших преследователей лидирующего «Краснодара». У «Балтики» и «Спартака» по три пропущенных мяча, правда, красно-белые забили на один гол больше — шесть против пяти.
У «Балтики» есть перевес над «Спартаком» в последних очных матчах: калининградцы выиграли три последние встречи с общим счетом 5:0. В прошлом сезоне в РПЛ «Балтика» победила в гостях со счетом 3:0, а дома была сильнее — 1:0.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Балтика» — «Спартак». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0