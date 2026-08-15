Бабкин — главный кандидат «Локомотива» на замену переходящему в «Зенит» Карпукасу

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» планирует приобрести у «Крыльев Советов» полузащитника Сергея Бабкина после предстоящей продажи в «Зенит» Артема Карпукаса.

23-летний самарец должен заменить 24-летнего воспитанника красно-зеленых в центре полузащиты. В контракте Бабкина с «Крыльями» прописана сумма выкупа в 300 миллионов рублей.

В мае журналист Иван Карпов сообщал, что в сферу интересов «Локомотива» входят Бабкин, а также полузащитник «Ростова» Алексей Миронов и хавбек «Сочи» Александр Коваленко, которого железнодорожники впоследствии арендовали до конца сезона-2026/27.

Бабкин находился в системе «Локомотива» с июля 2019 года по сентябрь 2022 года. Футболист провел 20 матчей за основную команду железнодорожников и не отличился результативными действиями.

В сентябре 2022 года «Крылья Советов» арендовали Бабкина у «Локомотива», а в сентябре 2023 года выкупили хавбека у московского клуба. За все время футболист провел 112 матчей за самарскую команду, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.