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15 августа, 21:05

Бабкин — главный кандидат «Локомотива» на замену переходящему в «Зенит» Карпукасу

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сергей Бабкин.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» планирует приобрести у «Крыльев Советов» полузащитника Сергея Бабкина после предстоящей продажи в «Зенит» Артема Карпукаса.

23-летний самарец должен заменить 24-летнего воспитанника красно-зеленых в центре полузащиты. В контракте Бабкина с «Крыльями» прописана сумма выкупа в 300 миллионов рублей.

В мае журналист Иван Карпов сообщал, что в сферу интересов «Локомотива» входят Бабкин, а также полузащитник «Ростова» Алексей Миронов и хавбек «Сочи» Александр Коваленко, которого железнодорожники впоследствии арендовали до конца сезона-2026/27.

Бабкин находился в системе «Локомотива» с июля 2019 года по сентябрь 2022 года. Футболист провел 20 матчей за основную команду железнодорожников и не отличился результативными действиями.

В сентябре 2022 года «Крылья Советов» арендовали Бабкина у «Локомотива», а в сентябре 2023 года выкупили хавбека у московского клуба. За все время футболист провел 112 матчей за самарскую команду, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

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Артем Карпукас
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Бабкин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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