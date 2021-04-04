Ушедший вчера в отставку Мурад Мусаев проработал главным тренером ровно три года.

Мусаев сменил Игоря Шалимова 3 апреля 2018 года. Спустя ровно три года матч с «Ахматом» (0:5) стал для Мурада Олеговича последним во главе «быков».

Он был одним из главных «долгожителей» в РПЛ. Дольше беспрерывно работает только Валерий Карпин в «Ростове» — с декабря 2017-го.

Решение Сергея Галицкого трехлетней давности прозвучало как гром среди ясного неба. Владелец клуба тогда еще общался с народом — объявление сделал в прямом эфире на спортивном канале. И первое время казалось — попал.

Команда при Мусаеве выглядела ярко, а козырем специалиста, которому тогда исполнилось всего 34 года, считалась работа в «Краснодаре-2». Тренер отлично знал всю молодую поросль и должен был постепенно вводить ее в состав. Об этом при назначении говорил и Галицкий.

Казалось, «быки» станут только расти с щедрым и внимательным хозяином. От журналистов и болельщиков ведь столько критики раздается в адрес бюджетных команд: о футболе не думают — лишь бы по карманам госденьги распихать.

О «Краснодаре» такого никто не скажет, поэтому на его стороне оказались симпатии всей страны. Тем более курс выбран самый привлекательный: романтичный атакующий футбол и ставка на собственных воспитанников. А когда Галицкий выстроил шикарную академию и едва ли не самый самый комфортный в мире стадион, то вообще сомнения в светлом будущем отпали.

Но что-то пошло не так по всем направлениям.

1) Результаты. Чемпионат-2017/18 «Краснодар» при Мусаеве закончил на четвертом месте. Дальше последовали две бронзы. Вместо движения вперед, когда уровень РПЛ падал, получилось топтание на месте. А в этом сезоне пусть и случился первый в истории выход в Лигу чемпионов, но на внутренней арене вообще провал — десятое промежуточное место.

2) Стиль и состав. Команда все реже радовала красивым зрелищем, а регулярные провалы в обороне начали раздражать. Ушли прежние лидеры и звезды, на их место приглашены или рабочие лошадки, или совсем уж невзрачные легионеры. Исключение — разве что Кабелла.

3) Авторитет тренера. В интервью многих бывших и нынешних игроков проскакивает не слишком уважительное отношение к Мусаеву и его методам работы. По моим данным, в коллективе, в частности, недовольны своим физическим состоянием.

4) Академия. Сафонов, Шапи и Игнатьев дебютировали за основу еще до прихода Мусаева, за прошедшие три года к ним никто так и не добавился. А форвард вообще потерян для клуба. Предпринималась попытка вывести на этот уровень Уткина, но и он теперь в глубоком запасе. Так какая польза от того, что Мусаев знал всю молодежь «быков»?

Меньше месяца назад после 1:6 от «Спартака» гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг говорил: «Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят... Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата встречи, уволен не будет и продолжит работу с командой».

И вопрос даже не в том, что тренеру не пришлось проигрывать все матчи до конца чемпионата, чтобы подать в отставку. И не о том, что странновато выписывать такой карт-бланш, видя происходящее.

Главное, чтобы в «Краснодаре» не думали, что проблемы клуба в первую очередь в головах столичных журналистов. Я, например, среди них знаю только одного, кто не испытывает симпатий к «быкам» и не желает им добра.

А критические статьи появляются исключительно по той причине, что хочется видеть «Краснодар» примером для остальных, а не катящимся под откос поездом. Не клубом, который оказался у разбитого корыта — ни выпускников академии в составе (да, я помню про Сафонова, но этого категорически мало), ни стиля, ни открытости, ни результата. Галицкий замкнулся в своем коконе, не хочет прояснить ни журналистам, ни болельщикам, доволен ли селекцией в последние годы, игрой команды, каким видит дальнейшее развитие.

Хотелось бы услышать мнение Сергея Николаевича по поводу распространенного суждения, что он не дает тренерам спокойно работать, навязывает свою позицию — и поэтому многие успешные и уважающие себя специалисты изначально не имеют шансов принять «быков».

Надежд получить ответы от владельца все меньше. Остается только судить по происходящему. И в этом плане крайне интересно, кто же станет следующим тренером «Краснодара».

При этом есть ощущение, что весь проект нуждается в какой-то перезагрузке. Галицкому хорошо бы произвести полную ревизию, разобравшись, почему трансферы частенько уходят в «молоко», а выпускники академии не дорастают до основы.

Размотать этот клубок до самого конца, чтобы второй раз начать с самых базовых футбольных вещей. Благо, инфраструктура уже готова, опыт накоплен и шишки набиты.