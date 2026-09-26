Вагнер Лав поблагодарил болельщиков, посетивших его прощальный матч на стадионе ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав обратился к болельщикам, посетившим его прощальный матч в Москве.

Игра между командами «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лав» проходит на «ВЭБ Арене».

«Хотел бы поблагодарить всех, кто сейчас со мной, что заполнили стадион. Болельщики, этот матч для вас. Пусть этот вечер будет незабываемым. Получайте удовольствие», — сказал Лав на матче.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Вместе с красно-синими форвард завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба. Бразилец также играл за «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор», «Бешикташ», «Кайрат» и другие команды.

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