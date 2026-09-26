Гаврилов считает, что Дзюба не помог бы «Спартаку»: «Ему 38 лет, уже пора заканчивать»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о несостоявшемся трансфере нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

24 сентября представитель футболиста Леонид Гольдман сообщил «СЭ», что возвращение Дзюбы в «Спартак» не состоялось из-за решения спортивного директора клуба Франсиса Кахигао.

«Спартаку» он не нужен. Чем он может помочь — потолкаться? Ему 38 лет, уже пора заканчивать. Клубу нужны двигающиеся игроки. Из «Рубина» взяли Даку и даже ему места нету. А Дзюба — это тот же Соболев, только медленнее», — сказал Гаврилов «СЭ».

38-летний форвард находится в статусе свободного агента с конца сезона-2025/26.

Последним клубом форварда был «Акрон». В сезоне-2025/26 Дзюба забил за тольяттинцев 8 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

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