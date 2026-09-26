Роналдиньо — Вагнеру Лав: «Ты стал настоящей легендой в России»

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо обратился к экс-партнеру по национальной команде Вагнеру Лав.

26 сентября в Москве проходит прощальный матч в честь бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лав. Обращение Роналдиньо показали на экранах «ВЭБ Арены».

«Мой друг, Вагнер Лав, передаю тебе большой привет. Хочу поздравить тебя — ты провел потрясающую карьеру. Ты подарил радость не только бразильским болельщикам, но и людям по всему миру, особенно в России, где ты стал настоящей легендой. К сожалению, не смог присутствовать на твоей игре, но надеюсь, ты организуешь еще одну, на которой я смогу быть. Крепко обнимаю и целую!» — сказал Роналдиньо на видео, которое также было опубликовано пресс-службой армейцев.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Вместе с красно-синими форвард завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба. Бразилец также играл за «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор», «Бешикташ», «Кайрат» и другие команды.

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