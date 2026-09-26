Вагнер Лав обратился к болельщикам после прощального матча в Москве: «Вы сделали этот вечер особенным!»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав выступил с благодарственной речью после своего прощального матча в Москве.

26 сентября «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера» сыграли вничью на «ВЭБ Арене».

«Я хочу поблагодарить Господа Бога, свою семью, президента, всех болельщиков, всех игроков, с которыми я играл. Без вас это было бы невозможно. Я хотел, чтобы этот вечер был особенным. И вы сделали его таким! Спасибо большое, фанаты ЦСКА», — сказал бразилец.

«Я люблю ЦСКА», — добавил Вагнер на русском языке.

В прощальном матче 42-летний бразилец сыграл первый тайм за «Друзей Вагнера», а второй — за «Легенд ЦСКА» и забил за обе команды.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Вместе с армейцами он завоевал 15 трофеев.

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