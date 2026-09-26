«Зенит» подписал соглашение о сотрудничестве с «Шанхай Шэньхуа»

«Зенит» и «Шанхай Шэньхуа» подписали соглашение о сотрудничестве во время визита петербургского клуба в Китай. Подписи под документом поставили исполнительный директор сине-бело-голубых Максим Погорелов и генеральный директор китайского клуба Шувэй Ван.

Стороны планируют проводить товарищеские матчи основных команд, приглашать друг друга на международные юношеские турниры и организовывать ежегодные стажировки для молодых футболистов и тренеров.

Соглашение также предусматривает обмен опытом в спортивной медицине, маркетинге, работе с медиа и реализации социальных проектов. Представители клубов смогут проходить стажировки, участвовать в онлайн-сессиях, конференциях и семинарах по спортивному менеджменту.