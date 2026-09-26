Гацкан и Рогочий войдут в штаб Кириченко в «Ростове»

Бывшие игроки «Ростова» Александр Гацкан и Антон Рогочий войдут в штаб нового главного тренера ростовчан Дмитрия Кириченко, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее оба специалиста уже работали в «Ростове» — Гацкан находится в системе клуба с 2022 года, а Рогочий работал с 2019 по 2024 годы, после чего помогал Кириченко в «Текстильщике».

«Ростов» объявил о назначении Кириченко новым главным тренером 26 сентября. 49-летний специалист сменил испанца Джонатана Альбу.

После 9 туров «Ростов» с 8 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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