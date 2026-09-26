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Золотую медаль Зенита за чемпионство 1984 года выставили на продажу за 9,9 миллиона рублей

Источник: медаль «Зенита» за чемпионство СССР 1984 года выставили на продажу за 9,9 миллиона рублей

Игнат Заздравин
Корреспондент

Золотую медаль «Зенита» за победу в чемпионате СССР 1984 года выставили на продажу за 9,9 млн рублей. Награда принадлежала бывшему футболисту петербургского клуба Алексею Степанову, сообщает Mash на спорте.

По данным источника, объявление разместил крестник Степанова. Он рассказал, что медаль много лет хранилась в семье, однако из-за финансовых трудностей было принято решение о продаже.

Владелец также отметил, что награда сохранилась в хорошем состоянии и готов обсуждать цену с потенциальным покупателем.

Степанов входит в Зал славы «Зенита». Вместе с командой он стал чемпионом СССР в 1984 году.

Наряду с Борисом Чухловым Степанов является одним из двух футболистов, становившихся чемпионами страны как в большом футболе, так и в футзале.

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Источник: Mash на спорте
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ФК Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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