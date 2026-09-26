Источник: медаль «Зенита» за чемпионство СССР 1984 года выставили на продажу за 9,9 миллиона рублей

Золотую медаль «Зенита» за победу в чемпионате СССР 1984 года выставили на продажу за 9,9 млн рублей. Награда принадлежала бывшему футболисту петербургского клуба Алексею Степанову, сообщает Mash на спорте.

По данным источника, объявление разместил крестник Степанова. Он рассказал, что медаль много лет хранилась в семье, однако из-за финансовых трудностей было принято решение о продаже.

Владелец также отметил, что награда сохранилась в хорошем состоянии и готов обсуждать цену с потенциальным покупателем.

Степанов входит в Зал славы «Зенита». Вместе с командой он стал чемпионом СССР в 1984 году.

Наряду с Борисом Чухловым Степанов является одним из двух футболистов, становившихся чемпионами страны как в большом футболе, так и в футзале.

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