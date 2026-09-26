«Ростов» объявил о назначении Кириченко главным тренером

Бывший нападающий «Ростова» Дмитрий Кириченко стал главным тренером команды, сообщает пресс-служба клуба.

49-летний специалист сменил в «Ростове» испанца Джонатана Альбу, об отставке которого «Ростов» объявил 24 сентября.

«Ростов» приветствует Дмитрия Сергеевича на посту главного тренера. Уверены, что его опыт, профессиональные качества и знание клуба позволят команде решать самые серьезные задачи», — говорится в сообщении клуба.

Кириченко уже работал в системе «Ростова» с 2014 по 2017 годы. Он входил в тренерский штаб Курбана Бердыева, Игоря Гамулы, Ивана Данильянца и Леонида Кучука, а также исполнял обязанности главного тренера.

Последним местом работы Кириченко был «Текстильщик», который он покинул летом 2026 года. Также специалист ассистировал Бердыеву в «Кайрате», иранском «Тракторе» и «Сочи», а также возглавлял «Уфу».

После 9 туров «Ростов» с 8 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.