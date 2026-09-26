Гаврилов — о решении Головина не переходить в «Спартак»: «Непонятно, усилил бы он команду»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» высказался о несостоявшемся переходе хавбека «Монако» Александра Головина в московский клуб.

«Надо смотреть, как бы он показал себя. Непонятно, усилил бы он команду. В «Монако» требуют одно, в «Спартаке» — другое. Конкуренция высокая также. Конечно, на бумаге этот трансфер выглядит как усиление. Но неизвестно, как он играл бы в команде», — сказал Гаврилов «СЭ».

Головин с лета 2018 года выступает за «Монако». В этом сезоне россиянин провел 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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