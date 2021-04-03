Революция динамовской молодежи продолжается. Теперь бело-голубые вынесли «Уфу»

Тюкавин, Захарян и компания продолжают разрывать РПЛ

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур

«Динамо» (Москва) — «Уфа» — 4:0 (2:0)

Голы: Лесовой, 10 (1:0). Тюкавин, 28 (2:0). Нойштедтер, 52 (3:0). Комличенко, 61 — с пенальти (4:0).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер, Ордец, Варела, Евгеньев (З.Плиев, 75), Грулев (Липовой, 57), Шиманьски, Захарян (Каборе, 63), Лесовой (Игбун, 57), Тюкавин (Комличенко, 57).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Морозов, К.Плиев, Милетич, Иванов (Голубев, 66), Мрзляк, Урунов (Сысуев, 66), Бизоза (Кротов, 46), Жамалетдинов (Андрич, 67).

Предупреждения: Ордец, 41. К.Плиев, 43. Аликин, 70. Мрзляк, 85.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Москалев (Воронеж). Болотенков (Москва).

3 апреля. Москва. Стадион «Динамо».

В феврале-марте казалось, что состав «Динамо» максимально молодой, но главный тренер Сандро Шварц даже в этой ситуации умудрился сделать атаку еще более юной. Дело в дисквалификации 24-летнего Фомина, вместо которого с первых минут вышел 18-летний Тюкавин. Вместе с ним в атаке — Захарян (17), Шиманьски (21), Грулев (22) и Лесовой (23).

Четверо из названных только-только вернулись из Венгрии, где в составе молодежной сборной России принимали участие в финальной части Евро. Пятый представитель — защитник Евгеньев — тоже, к слову, оказался в стартовом составе.

Перед началом матча у болельщиков бело-голубых были опасения, что молодежь психологически не отошла от поражений в матчах с Францией и Данией. Да и средний возраст группы атаки смущал: все-таки впервые с первых минут вышли вместе самые юные — Захарян и Тюкавин.

Однако уже на 10-й минуте зрителям стало гораздо спокойнее. Тюкавин из центра поля хитрым пасом «шведой» запустил один на один Лесового, а тот уверенно реализовал момент. Радость полузащитника была особенной, и ее можно понять: он забивал в первых трех матчах при Шварце, а потом как отрезало. С начала ноября только ассисты, но ни одного забитого мяча. Теперь серия прервана.

Но героем суждено было стать все же другому игроку молодежной сборной — Тюкавину. После результативной передачи он превратил в гол с помощью рикошета от груди удар Захаряна. А во втором тайме юный форвард после углового пробил в штангу, после чего мяч в сетку добил Нойштедтер — 3:0.

Еще пару раз Тюкавин был близок к дублю, но и так его вклад в победу получился очень серьезным. Что дало лишний повод вспомнить о том, как зимой от руководителей «Динамо» требовали покупки нового нападающего. В этом случае воспитанник академии явно имел бы куда меньше игрового времени и возможностей для прогресса. А так забил два в прошлом туре «Краснодару», заработал «гол+пас» с «Уфой» — полет нормальный.

Не затерялся и Захарян, о котором столько разговоров в последний месяц. Помимо удара, превратившегося во второй гол, на его счету заработанный пенальти, который реализовал Комличенко.

У бело-голубых в 2021 году пять побед в шести матчах, команда как минимум до воскресенья дня переместилась на четвертую строчку. А впереди кубковый четвертьфинал с «Крыльями».