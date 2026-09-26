Черчесов — о травме Самородова: «Будем внимательно наблюдать за его восстановлением в сборной Казахстана»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о травме нападающего команды Максима Самородова.

24-летний футболист получил повреждение в расположении сборной Казахстана, которая принимает участие в Лиге наций.

«Жаль, что у Самородова сейчас травма. Мы постоянно находимся на контакте с врачами его национальной команды, будем внимательно наблюдать за его восстановлением в его сборной. Его травма — неприятный момент, но это футбол, и ничего с этим не сможем поделать», — приводит пресс-служба «Ахмата» слова Черчесова.

В сезоне-2026/27 Самородов провел 10 матчей за грозненскую команду во всех турнирах, отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

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