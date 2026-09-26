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Роберто Альварадо рассказал о несостоявшемся трансфере в Спартак

Альварадо пошутил о несостоявшемся переходе в «Спартак»: «Я уже учил русский язык»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Гвадалахары» и сборной Мексики Роберто Альварадо ответил на вопрос о несостоявшемся переходе в «Спартак» в летнее трансферное окно.

В начале сентября «СЭ» сообщал, что «Спартак» предложил за 28-летнего мексиканца около 10 миллионов евро, но в итоге сделка не состоялась.

«Да, много говорили о том, что я могу уехать в Россию. На самом деле я уже учил русский язык (смеется). Нет, думаю, это были просто слухи. Не знаю, говорил ли мой агент с «Гвадалахарой» или «Спартак» обращался в «Гвадалахару», не знаю.

У меня всегда была эта заноза — желание попробовать себя в европейском футболе. Конечно, из-за возраста я понимаю, что теперь это уже не так просто. Думаю, если в ближайшее время мне не доведется уехать, то я уже не буду изо всех сил за это бороться.

Конечно, как я уже говорил, это сложно, но да, у меня по-прежнему есть эта заноза — желание уехать. Я всегда стараюсь показывать максимум там, где нахожусь, потому что, в конце концов, если я хорошо делаю свою работу, то знаю, что такая возможность может появиться. Но при этом стараюсь наслаждаться каждым днем там, где я сейчас, потому что это мое настоящее, и стараюсь получать удовольствие от каждого дня», — приводит слова Альварадо Informador.

По информации «СЭ», трансфер Альварадо в «Спартак» может произойти в зимнее трансферное окно.

Роберто Альварадо.Альварадо может перейти в «Спартак» зимой. Футболист согласен на переезд в Россию

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 10 миллионов евро. В сезоне-2026/27 на счету нападающего 9 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее футболист также выступал за «Крус Асуль», «Некаксу», «Пачуку» и «Селаю».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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