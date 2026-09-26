Альварадо пошутил о несостоявшемся переходе в «Спартак»: «Я уже учил русский язык»

Полузащитник «Гвадалахары» и сборной Мексики Роберто Альварадо ответил на вопрос о несостоявшемся переходе в «Спартак» в летнее трансферное окно.

В начале сентября «СЭ» сообщал, что «Спартак» предложил за 28-летнего мексиканца около 10 миллионов евро, но в итоге сделка не состоялась.

«Да, много говорили о том, что я могу уехать в Россию. На самом деле я уже учил русский язык (смеется). Нет, думаю, это были просто слухи. Не знаю, говорил ли мой агент с «Гвадалахарой» или «Спартак» обращался в «Гвадалахару», не знаю.

У меня всегда была эта заноза — желание попробовать себя в европейском футболе. Конечно, из-за возраста я понимаю, что теперь это уже не так просто. Думаю, если в ближайшее время мне не доведется уехать, то я уже не буду изо всех сил за это бороться.

Конечно, как я уже говорил, это сложно, но да, у меня по-прежнему есть эта заноза — желание уехать. Я всегда стараюсь показывать максимум там, где нахожусь, потому что, в конце концов, если я хорошо делаю свою работу, то знаю, что такая возможность может появиться. Но при этом стараюсь наслаждаться каждым днем там, где я сейчас, потому что это мое настоящее, и стараюсь получать удовольствие от каждого дня», — приводит слова Альварадо Informador.

По информации «СЭ», трансфер Альварадо в «Спартак» может произойти в зимнее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 10 миллионов евро. В сезоне-2026/27 на счету нападающего 9 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее футболист также выступал за «Крус Асуль», «Некаксу», «Пачуку» и «Селаю».

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