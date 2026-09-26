Шикунов: «Слышал, что у «Ростова» есть сложности с финансами. Надеюсь, удастся сохранить клуб на плаву»

Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации в донском клубе.

24 сентября Джонатан Альба покинул пост главного тренера «Ростова».

«Новости из «Ростова» доносятся совсем печальные: насколько я слышал, там действительно сложная ситуация с финансами. И пока никто не понимает, как и за счет чего ее решать. Очень надеюсь, что все же найдется способ сохранить команду на плаву. Ростов-на-Дону — футбольный регион, в области просто обожают «Ростов», живут этим клубом. Для региона это будет большая потеря, если клуб исчезнет», — сказал Шикунов «СЭ».

Также Шикунов рассказал о своем отношении к уходу Джонатана Альбы из «Ростова».

«Думаю, проблема точно не в нем. Он здорово делал свою работу, особенно в Кубке России. И игроки явно за него. Странное решение», — добавил Шикунов.

На текущий момент «Ростов» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России — после 9 матчей у команды 8 очков.

Радченко Кирилл