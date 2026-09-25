«Вам нужно пересмотреть свои правила». Татьяна Прозорова раскритиковала WTA после снятия с полуфинала в Сингапуре

Россиянку не допустили из-за сотрясения мозга.

Татьяна Прозорова не сыграет в полуфинале турнира в Сингапуре. Российская теннисистка получила травму в четвертьфинале парного разряда, после чего WTA сообщила о сотрясении мозга и сняла спортсменку с одиночного полуфинала. Сама Прозорова при этом утверждает, что чувствовала себя нормально и не собиралась прекращать выступление.

«Я не знала, что могу отказаться»

В четвертьфинале парного турнира Прозорова и Софья Эллен Перес встречались с Мию Като и Эллен Перес. По ходу матча один из ударов японки пришелся в сторону Татьяны. Мяч задел россиянку по лицу, после чего она упала на корт, продолжить матч девушка не смогла, а ее пара в итоге снялась.

Позже WTA объявила, что россиянка не сыграет и в одиночном полуфинале против австралийки Талии Гибсон, указав в качестве официальной причины сотрясение мозга. Однако, по словам Прозоровой, она не принимала решения о снятии с турнира и была готова выйти на корт.

«Ребята, к сожалению, организаторы сняли меня с полуфинала... Сегодня во время парного матча одна из соперниц пробила смеш в мою сторону: мяч лишь слегка задел мою щеку, после чего я ударилась плечом. Такое иногда случается», — написала теннисистка.

По словам Прозоровой, после эпизода ее обязали пройти тестирование. При этом россиянка утверждает — не знала о возможности отказаться от процедуры.

«Физиотерапевт вышел на корт и настоял на прохождении специального теста. К сожалению, я не знала, что могу отказаться. Тест был непростым», — рассказала Прозорова.

Теннисистка связала сложности с выполнением некоторых упражнений с усталостью после трех продолжительных матчей в одиночном разряде. В частности, ей было необходимо стоять на одной ноге с закрытыми глазами.

«Последние три дня я каждый день проводила на корте больше трех часов, поэтому была уставшей и некоторые упражнения давались мне тяжело. Честно говоря, даже хорошо отдохнувшей мне такое все равно дается с трудом. Я объяснила это физиотерапевту. Из всех упражнений это было единственным, результатом которого он не был доволен, хотя все остальные я прошла», — заявила россиянка.

Прозорова также утверждает, что после завершения парного матча прошла восстановительные процедуры, поужинала и чувствовала себя хорошо. При этом, по ее словам, физиотерапевт настаивал на необходимости отказаться от тенниса минимум на шесть дней.

«Врач также оказывал на меня давление, намекая: я не могу самостоятельно принимать решения и мне необходимо как минимум шесть дней не играть в теннис — это звучит безумием, учитывая, что я чувствовала себя совершенно нормально», — написала Прозорова.

В итоге организаторы не разрешили ей выйти на полуфинальный матч. Россиянка назвала случившееся крайне обидным и призвала организаторов пересмотреть действующие правила.

«Решение действительно очень меня расстроило. Моя неделя мечты сегодня подошла к концу. WTA, мне кажется, вам нужно пересмотреть собственные правила», — заключила Прозорова.

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Прозорова выдала лучший турнир в карьере

При этом еще до инцидента в парном разряде Прозорова проводила лучший турнир в своей карьере. 22-летняя россиянка приехала в Сингапур 180-й ракеткой мира и впервые дошла до полуфинала турнира WTA — причем сразу пятисотника.

По ходу соревнований Прозорова обыграла трех соперниц, занимавших более высокие позиции в мировом рейтинге. В четвертьфинале она победила 40-ю ракетку мира Ван Синьюй — 3:6, 7:5, 6:4.

Благодаря этому успеху россиянка совершила серьезный рывок в лайв-рейтинге: со 180-й позиции поднялась на 123-ю, прибавив сразу 57 мест. Прежним лучшим результатом Прозоровой была 140-я строчка.

Таким образом, турнир в Сингапуре стал для россиянки прорывным еще до того, как она получила возможность сыграть в полуфинале. Однако матч с 63-й ракеткой мира Талией Гибсон теперь не состоится — по максимально досадной причине.