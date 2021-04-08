Ермакович и Зубик вошли в тренерский штаб «Краснодара»

«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о пополнении тренерского штаба. Новыми тренерами клуба назначены Александр Ермакович и Руслан Зубик.

Зубик входил в тренерский штаб ЦСКА с января 2017 года. До этого он работал с Гончаренко в БАТЭ, «Кубани», «Урале» и «Уфе». Ермакович пришел в ЦСКА в январе 2018 года, ранее он работал с Гончаренко в БАТЭ.

Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА 22 марта 2021 года. 6 апреля «Краснодар» объявил о назначении белорусского специалиста главным тренером команды.