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Ермакович и Зубик вошли в тренерский штаб «Краснодара»

18:00
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«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о пополнении тренерского штаба. Новыми тренерами клуба назначены Александр Ермакович и Руслан Зубик.

Зубик входил в тренерский штаб ЦСКА с января 2017 года. До этого он работал с Гончаренко в БАТЭ, «Кубани», «Урале» и «Уфе». Ермакович пришел в ЦСКА в январе 2018 года, ранее он работал с Гончаренко в БАТЭ.

Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА 22 марта 2021 года. 6 апреля «Краснодар» объявил о назначении белорусского специалиста главным тренером команды.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=138846

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