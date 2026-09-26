Валерий Газзаев не стал сбривать усы после прощального матча Вагнера

Валерий Газзаев, возглавивший команду «Легенды ЦСКА» на прощальном матче Вагнера Лав, отреагировал на желание бразильца увидеть его без усов.

Перед игрой Лав вспомнил давнее обещание Газзаева сбрить усы после победы в Кубке УЕФА-2005 и выразил надежду, что экс-тренер армейцев сделает это после прощального матча бразильца в Москве.

— Вагнер Лав вчера заявил, что хотел бы, чтобы вы сбрили усы.

— Это усы победы.

26 сентября «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера» сыграли вничью со счетом 3:3 на «ВЭБ Арене» в Москве. Лав забил за обе команды.

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