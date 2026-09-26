В «Ростове» сообщили, что контракт с Кириченко рассчитан на два года

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка в разговоре с «СЭ» сообщил о подписании контракта с тренера Дмитрием Кириченко.

«Ростов» подписал контракт с Дмитрием Кириченко на два года. В ближайшее время главный тренер сформирует штаб», — сказал Чайка «СЭ».

49-летний специалист сменил в «Ростове» испанца Джонатана Альбу, об отставке которого «Ростов» объявил 24 сентября.

Последним местом работы Кириченко был «Текстильщик», который он покинул летом 2026 года. Также специалист ассистировал Бердыеву в «Кайрате», иранском «Тракторе» и «Сочи», а также возглавлял «Уфу».